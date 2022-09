Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare in dosarul uciderii adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Decizia Tribunalului Olt nu este definitiva. Este pedeapsa maxima pe care o poate primi, conform legii, o persoana in varsta de peste 65 de ani. De asemenea, Dinca trebuie…

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, acuzat ca le-a omorat și apoi incinerat in curtea casei pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. a fost condamnat, vineri, la 30 de ani de inchisoare. Magistrații Tribunalului Olt l-au condamnat pe Gheorghe Dinca la 30 de ani de inchisoare cu executare, deși el nu…

- Gheorghe Dinca, supranumit „Monstrul din Caracal”, acuzat ca le-a omorat și apoi incinerat in curtea casei pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu a fost condamnat, vineri, in prima instanța, de Tribunalul Olt, la o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare cu e

- Tribunalul Olt va pronunta astazi decizia in dosarul in care Gheorghe Dinca e acuzat ca, in 2019, le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu. La ultimul termen al procesului, barbatul din Caracal a cerut sa fie achitat pentru dublul omor. Decizia Tribunalului Olt nu va fi una definitiva. Cu…

- Magistratii Tribunalului Olt au amanat pentru 9 septembrie pronunțarea sentintei in „dosarul Caracal”, in care Gheorghe Dinca este acuzat ca le-a rapit, violat si ucis pe adolescentele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu in 2019. La ultimul termen, Dinca a cerut sa fie achitat pentru dublul omor. Procurorii…

- Judecatorii au decis astazi sa amane pentru 9 septembrie sentința finala in cazul Caracal. Gheorghe Dinca, cel denumit „Monstrul din Caracal”, este responsabil de dispariția a doua tinere adolescente, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. El se afla momentan la Penitenciarul Craiova. Gheorghe Dinca este…

- Magistratii Tribunalului Olt sunt asteptati sa pronunte vineri sentinta in „dosarul Caracal”, in care Gheorghe Dinca este acuzat ca le-a rapit, violat si ucis pe adolescentele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu in 2019. La ultimul termen, Dinca a cerut sa fie achitat pentru dublul omor, in timp ce…

- Tribunalul Olt ar trebui sa pronunte astazi, 12 august 2022, sentinta in dosarul de trafic de persoane, viol si profanare de cadavre in care este judecat Gheorghe Dinca, barbatul de 67 ani, din Caracal, acuzat ca le-a sechestrat si omorat pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu.