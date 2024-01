Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea teatrului romanesc! Celebrul actor, Rareș Ioan Stoica, care a jucat timp de peste 25 de ani pe scena Teatrului Nottara, a incetat din viața la doar 54 de ani. Rareș Ioan Stoica a jucat pe scena Teatrului Nottara timp de 25 de ani. Acesta a absolvit Academia de Teatru și Film din…

- Proiectul eolian de la Ruginoasa (Iasi), cu o capacitate de 60 MW, a inceput sa injecteze energie in sistem, anunta oficialii companiei. Acesta este primul parc eolian nou pus in functiune in Romania dupa o pauza de un deceniu in domeniul investitiilor in energia eoliana, noteaza Ziarul Financiar. „Azi…

- In Capitala Moldovei este ilustrata, printr-o expoziție de fotografie, copilaria scriitoarei la Falticeni și primii ani in exil. Totodata, expoziția amintește de emisiunile-emblema de la Radio Europa Libera

- Urșii din Brasov au revenit in oras! Nu ca sa sperie turistii, ci ca sa recompenseze startup-urile din Romania. Arena Ursilor este un proiect independent, apolitic, dezvoltat in colaborare cu diferiti parteneri, avand ca scop sustinerea startup-urilor, finantarea si dezvoltarea lor. Acesta a fost, in…

- „Cateva considerații privitoare la dosarul penal instrumentat și finalizat de D.N.A. – S.T. Iași, in care domnul Dumitru BUZATU (președintele Consiliului Județean Vaslui) a fost trimis in judecata prin Rechizitoriul nr. 19/P/2023 din data de 12 decembrie 2023:1.1. Cu titlu prealabil, arat ca deși ”procedura…

- Ștefan Hrușca a devenit cunoscut pentru interpretarile sale inconfundabile ale colindelor și pieselor de sezon, iar acest talent s-a transformat intr-un adevarat succes financiar. Suma pe care o caștiga din aceste spectacole ii permite sa traiasca confortabil in Canada și chiar sa puna bani deoparte.…

- Vine o data pe an in Romania și caștiga din colindele de sarbatori cat sa traiasca un an intreg in Canada, unde este stabilit din 1991. In acest an, Ștefan Hrușca a deschis seria de concerte in țara pe 10 octombrie, la Oradea, dupa care va colinda in mai multe orașe, pana pe data de 22 decembrie.…