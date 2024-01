Gheața neagră, spaima șoferilor și pietonilor în zilele geroase In ultimele zile, temperaturile au fost extrem de scazute in Romania, mercurul din termometre scazand cu mult sub zero grade, ceea ce a dus la apariția fenomenului de gheața neagra. Cum diferențele de la zi la noapte au fost mari, pe șosele și trotuare s-a format gheața neagra, un fenomen periculos care a provocat panica in randul șoferilor și pietonilor. In Romania a fost mai frig chiar și decat in Laponia, unde se inregistrau minus 2 grade Celsius, pe cand la noi termometrele au indicat minus 16 grade. Cum a nins și a fost ger, au aparut și problemele, pentru ca poleiul și gheața au generat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

