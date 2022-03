Stiri pe aceeasi tema

- Generalul de politie ucrainean Volodimir Abroskin a comunicat fortelor ruse ca se ofera voluntar sa fie luat ostatic in schimbul evacuarii copiilor ramasi in Mariupol, oras-port strategic la Marea Azov, aflat sub asediu aproape de o luna, relateaza vineri agentiile de presa Ukrinform si Unian. Fii…

- Generalul de politie ucrainean, Vyacheslav Abroskin, este primul reprezentant al Ucrainei care recurge la un gest mai mult decat impresionant. Conștient ca prizonierii din orașul asediat, Mariupol, nu au cum sa mai reziste mul timp, acesta le-a facut o propunere de nerefuzat forțelor ruse. Daca Rusia…

- Un general de poliție din Ucraina se ofera singur ca ostatic Rusiei. Vyacheslav Abroskin cere la schimb un singur lucru: evacuarea copiilor din orașul Mariupol. Dupa doua saptamani de bombardamente, Mariupol, orașul-port de la Marea Azov, este distrus in proporție de 90% și criza umanitara este in creștere.…

- Generalul de politie ucrainean Volodimir Abroskin a comunicat fortelor ruse ca se ofera voluntar sa fie luat ostatic in schimbul evacuarii copiilor ramasi in Mariupol, oras-port strategic la Marea Azov, aflat sub asediu aproape de o luna, relateaza vineri agentiile de presa Ukrinform si Unian.

- Generalul poliției, Veaceslav Abroskin, s-a oferit drept prizonier pentru ca sa se permita evacuarea in siguranța a copiilor din Mariupol. Despre aceasta a scris chiar generalul pe pagina sa de Facebook, scrie noi.md cu referire la stiri. ”Astazi, in orașul total distrus, au ramas foarte mulți copii…

- Este a 26-a zi de razboi in Ucraina și bombardamentele rusești continua. Patru oameni au murit in Kiev dupa ce proiectilele rusești au cazut intr-o zona rezidențiala și peste un centru comercial. Este alerta de securitate in Sumi, unde exploziile ar fi afectat o centrala chimica, de unde a avut loc…

- Unul dintre obiectivele Federației Ruse, de la începerea razboiului asupra Ucrainei, este crearea unui coridor în partea sudica a Ucrainei, dinspre Transnistria pâna în regiunea ruseasca Krasnodar, în ideea de a decupla Ucraina de la ieșirea la Marea Neagra și Marea…

- Singurele venituri sunt alocatiile copiilor. Noul An i-a gasit fara sa aiba ce sa puna pe masa."Eu i-am promis ca orice ar fi, o sa fim toti impreuna si n-o sa-i abandonez niciodata,oricare ar fi situatia. Chiar daca nimeni nu o sa ne ajute si o sa traim de pe o zi pe alta si o sa ne chinuim, cum am…