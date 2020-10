Marinarii militari participa la Exercitiul multinational NUSRET 20

Puitorul de mine "Viceamiral Constantin Balescu" a plecat miercuri, 14 octombrie, din portul Constanta, pentru a participa la Exercitiul multinational "NUSRET 20", organizat de Fortele Navale ale Turciei, in Marea Egee, in perioada 17 27 octombrie. NUSRET 20 are ca scop… [citeste mai departe]