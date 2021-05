Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 mai – Sputnik. La protestul din 22 decembrie, organizat de agricultori in Piața Marii Adunari Naționale, au participat mai mulți fermieri din țara, nemulțumiți de politica fiscala și vamala pentru anul 2021. Atunci, unul dintre agricultori a intrat cu plugul in parcul catedralei mitropolitane…

- CHIȘINAU, 17 mai – Sputnik. Primarul Ion Ceban susține ca de doua luni cetațenii se pot vaccina impotriva COVID-19, insa numarul celor care decid sa se imunizeze este inca mic. El a indemnat cetațenii sa-și administreze vaccinul, mai ales ca sunt doze suficiente in aceasta perioada. © Sputnik…

- CHIȘINAU, 11 mai - Sputnik. In dupa-amiaza zilei de 11 mai, chișinauienii și oaspeții Capitalei au inceput sa aduca flori, lumanari și jucarii la cladirea Ambasadei Rusiei. Oamenii lasa in tacere deplina aceste darurile funeste in memoria celor decedați și tot in tacere pleaca. „Astazi, in…

- CHIȘINAU, 27 mart – Sputnik. Potrivit Direcției de Poliție Chișinau, suspecții au cu varstele cuprinse intre 18 și 30 ani și au pus in aplicare o schema de comercializare a drogurilor in proporții deosebit de mari pe teritoriul Capitalei. Gruparea a fost documentata pe parcursul a doua luni,…

- CHIȘINAU 25 mart - Sputnik. O persoana a fost ranita in picior dupa ce un tanar de 25 de ani a tras cu arma in ea. Totul s-a intamplat in seara de joi, pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Un echipaj de patrulare de afla in zona și la un moment dat au auzit o impușcatura.…

- CHIȘINAU, 12 mart – Sputnik. Pe rețelele de socializare a aparut o poza in care se vede ca un panou de publicitate a cazut cu tot cu pilonul pe care era instalata peste o ghereta in care se vindea carne de pasare. S-a intamplat in aceasta dupa-amiaza in cartierul Telecentru. Ofițerul de…

- CHIȘINAU, 10 mart - Sputnik. Un barbat de 27 de ani din Chișinau a fost incatușat de polițiști dupa ce familia lui a sesizat Poliția in legatura cu comportamentul agresiv a acestuia. Intr-un video trimis la adresa redacției de un cititor Sputnik Moldova se vede ca tanarul nu s-a conformat somațiilor…