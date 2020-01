Gestul halucinant făcut de doi părinţi. Şi-au abandonat copiii în aeroport pentru că aveau febră Cel puțin 830 de persoane au fost depistate cu virusul ucigaș din China, numarul morților oficiale au ajuns la 26, majoritatea provenind din localitatea Hubei. Chiar daca nu s-a declarat o urgenta pentru sanatatea publica, isteria se instaleaza in intreaga lume, pe masura ce se anunta mai multe cazuri. Un martor a povestit ca a vazut cum niste parinti si-au abandonat bebelusul, pe Aeroportul Internațional Nanjing Lukou, dupa ce copilul facuse febra si nu i s-a permis sa urce in avion, scrie unilad.co.uk. In timp ce tatal micutului a spus ca nu este bolnav, personalul nu a tinut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

