Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul interlop Costel Corduneanu este condus astazi pe ultimul drum. La priveghiul celebritații au participat mai multe personaje din lumea pe care o conducea, dar și nume celebre din industria muzicii romanești. Printre cei care au venit sa ii aduca un omagiu s-a numarat și Dan Bursuc, ce a facut…

- Costel Corduneanu urmeaza sa fie condus pe ultimul drum astazi, alaturi de familie și sute de persoane. Vor fi prezente și vedete, insa printre cei care nu și-au anunțat prezența este Florin Salam. Deși a fost o persoana foarte apropiata de Costel Corduneanu, Regele Manelelor nu poate sa ajunga la inmormantarea…

- Costel Corduneanu, unul dintre cei mai temuți interlopi ai Romaniei, dar și campion la lupte, a decedat pe data de 15 aprilie 2024, la un spital din Targu Mureș. Forțele de ordine se pregatesc cu echipaje pentru supravegherea inmormantarii sale.

- Ieri, trupul neinsuflețit al lui Costel Corduneanu a fost adus in Iași, la un restaurant din Breazu, acolo unde are loc și priveghiul. Sute de persoane au venit in prima zi, iar sicriul a fost adus in ropote de aplauze, pe un covor roșu.

- Impresarul lui Florin Salam susține ca manelistul ar fi șantajat! Iata care sunt primele declarații facute de Nicolae Constantin, dupa ce manelistul a fost saltat de polițiști. Ce a marturisit el, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Florin Salam are din nou probleme! Cantarețul de manele a ajuns in mijlocul unui nou scandal monstru. Cunoscutul interpret de muzica de petrecere este acuzat de discriminare in ceea ce privește persoanele cu dizabilitați. Iata ce declarații a facut o persoana cu deficiența de auz, despre gestul controversat…

- Florin Salam a avut o reacție neașteptata, dupa ce a ieșit de la Parchet. Manelistul se considera nevinovat in ceea ce privește acuzațiile de inșelaciune, motiv pentru care crede ca are tot dreptul sa ia masuri legale in acest sens. Regele manelelor a facut declarații!

- sursa foto Antenastars.ro Un barbat din Targoviște l-a dat in judecata pe cunoscutul manelist Florin Salam pe care il acuza ca l-a inșelat cu 5500 de euro. Este vorba de bani pe care barbatul i-ar fi dat cantarețului ca acesta sa cante o ora și jumatate la nunta lui. Deși nu au facut un contract, ...…