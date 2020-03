Stiri pe aceeasi tema

- Toate clopotele bisericilor din Targu Mures vor bate simultan, in data de 1 aprilie, in semn de respect fata de cei aflati in prima linie a luptei cu noul coronavirus, cadre medicale si forte de ordine, la initiativa deputatului UDMR Vass Levente potrivit Agerpres. "Miercuri, 1 aprilie, incepand…

- Mai mulți sportivi din Spania, cu pregatire medicala, s-au alaturat luptei impotriva coronavirus in diferite moduri. Aceștia au decis sa intre in prima linie de combatere a noului virus, conform AS. Arbitrii, jucatori de fotbal, handbal, tenis sau rugby, toți ajuta in aceasta perioada in care Spania…

- Eroii au toate formele și dimensiunile, de aceasta data, patru picioare și blana. Povestea lui Wynn, un caine de terapie in varsta de un an, aduce confort personalului medical care au nevoie de o pauza mentala extrem de necesara din prima linie a luptei cu COVID-19 din Denver. Cațelușa Wynn nu este…

- Consiliul Național al organizației profesionale a aprobat disponibilizarea sumei pentru achiziția acestor echipamente, care vor fi donate asistenșilor medicali din spitalele de boli infecțioase din țara. Ordinul Național al Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din…

- SCM Politehnica se intoarce in fața fanilor banațeni cu ocazia partidei de joi, ora 17, cu CSM Vaslui, din Liga Zimbrilor. Moldovenii au devenit, in urma rezultatelor din runda precedenta vecini de clasament ai violeților; Timișoara ocupa locul 9 cu 27 de puncte, iar moldovenii sunt pe 10 cu 21 de puncte.…

- Miercuri cu meciuri amicale pentru cele doua echipe ce reprezinta Timișoara in a doua liga a fotbalului romanesc. Ambele grupari au intalnit echipe de Liga a III-a, una din Romania, iar alta din Serbia. The post Ripensia face remiza cu Chișineu Criș, Politehnica invinge o echipa din Banatul Sarbesc…

- Handbalistii de la Energia Pandurii au intrat in linie dreapta cu pregatirea debutului de retur. In prima etapa, programata pe 31 ianuarie, acestia vor juca in deplasare la Suceava, drumul fiind ingrijorator pentru antrenorul Vasile Stanga. Tehnician...

- De saptamana viitoare, transportul auto in comun in zona metropolitana are o noua destinate. STPT va introduce linia M47, care va circula spre Satchinez si Hodoni. Incepand cu data de 13 ianuarie 2020, STPT va da in folosinta o noua linie metropolitana (M47), pe ruta Satchinez – Timisoara. Noua linie…