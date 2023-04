Stiri pe aceeasi tema

- Plangerile venite de la consumatori fata de comportamentul bancilor si al altor firme financiare din Germania au crescut cu 20% anul trecut, arata datele oficiale, intr-un moment in care organismele de reglementare incearca sa consolideze increderea in sectorul financiar, transmite Bloomberg.BaFin,…

- In pofida inflatiei ridicate si a cresterii economice mai lente de anul trecut, producatorii germani de ciocolata au crescut productia cu 1,7%, ajungand la 1,2 milioane de tone de ciocolata, a anuntat marti Asociatia Germana a Industriei de Cofetarie (BDSI), cu sediul la Bonn. Astfel, consumul de ciocolata…

- Germanii se vor confrunta luni, 27 martie, cu perturbari majore in transportul public in contextul in care personalul din aeroporturi, porturi, cai ferate, autobuze și linii de metrou organizeaza o greva de 24 de ore pentru a solicita majorari salariale, relateaza BBC , The Guardian și DW . Sindicatele…

- O fabrica de bere din Germania a creat berea instant, sub forma de pulbere. Cateva linguri de praf aromat, apa si gata - o idee care ar putea deveni viitorul industriei. Principalul avantaj este ca ar reduce amprenta mare de carbon a exporturilor de bere. Ar face ca apa, sticlele, lazile si butoaiele…

- Bancile din Romania sunt cele mai profitabile din Uniunea Europeana, de trei ori mai profitabile decat in Germania sau Franța. Fapt recunoscut și de Banca Naționala. Bancile din Romania au cea mai mare rentabilitate a capitalului (ROE), de aproape 20%, mai mult decat dubla fata de media Uniunii Europene…

- Coreea de Nord a lansat sambata o racheta balistica intercontinentala, dupa ce a avertizat ca va reacționa puternic la viitoarele exerciții militare ale Coreei de Sud și ale Statelor Unite.Ministerul Apararii a confirmat ca racheta a zburat timp de 66 de minute și a aterizat in Marea Japoniei.Racheta…

- Cancelarul Olaf Scholz i-a indemnat sambata pe cetatenii germani sa aiba incredere in decizia guvernului sau de a furniza tancuri Leopard 2 Ucrainei, promitand sa aiba mereu in atentie „securitatea” Germaniei, relateaza EFE, informeaza AGERPRES . Scholz a recunoscut ca multi cetateni sunt „foarte ingrijorati”…

- Un bucatar roman care a deschis un restaurant in Germania vrea sa-i cucereasca pe clienți cu pizza sa. Ca sa fie sigur ca lucrurile merg bine, inainte de inaugurare, barbatul a condus 900 de kilometri pentru a vedea totul.