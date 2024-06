Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor transmise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), masura Guvernului condus de Marcel Ciolacu de a introduce taxa de 2% pe cifra de afaceri a bancilor comerciale din Romania nu a afectat activitatea acestora, primul trimestru din 2024 consemnand un nou record in materie…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu s-a angajat sa transforme investițiile intr-un motor esențial al dezvoltarii țarii. Datele Institutului Național de Statistica (INS) publicate miercuri, 12 iunie, reconfirma angajamentul asumat de președintele PSD, aratand un trend de creștere susținut in primul trimestru…

- Masurile propuse de PSD pentru mediul de afaceri au creat un climat economic favorabil pentru antreprenori, stimuland astfel noi investiții și dezvoltarea economica. La aproape un an de cand Marcel Ciolacu a preluat funcția de premier, firmele se afla la cel mai inalt grad de optimism din ultimii 4…

- Pachetul de masuri fiscale din zona financiar-contabila asumat de Guvernul Marcel Ciolacu Guvernul condus de Marcel Ciolacu, incluzand taxa pe cifra de afaceri a bancilor, nu a afectat performanța acestora, potrivit b1tv.ro. Datele aferente primului trimestru din 2024 arata ca instituțiile amintite…

- Programul de guvernare al PSD iși atinge obiectivele. Datele Institutului Național de Statistica (INS) arata ca inflația a coborat la 5,9% in luna aprilie, indreptandu-se catre ținta de 5% avansata de Premierul Ciolacu propusa pentru finalul acestui an, d

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut, In primele doua luni din acest an, fata de perioada similara din 2023, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1%, fiecare, arata datele Institutului…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata - cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete - a crescut in primele doua luni ale anului, fata de perioada similara din 2023, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 3,2%, respectiv…

- In ultimele luni, cifra de afaceri din industrie a Romaniei a cunoscut o creștere semnificativa, iar acest lucru nu poate fi neglijat. Datele furnizate de Institutul Național de Statistica (INS) indica faptul ca masurile implementate de Guvernul PSD au avut un impact pozitiv asupra mediului de afaceri…