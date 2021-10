Germanii de la FlixMobility au cumpărat legendara companie americană de transport cu autocarul Greyhound Compania FlixMobility, care deține brand-urile FlixBus și FlixTrain, a anunțat ca a achiziționat Greyhound Lines, cel mai mare operator de transport cu autocarul pe distanțe lungi din Statele Unite, de la britanicii de la FirstGroup plc. Greyhound este o celebra companie americana de transport cu autocarul și a fost înființata în 1914, având sediul în Dallas. Flixbus fusese poreclit &"Uber-ul autocarelor&" pentru prețurile mai mici decât la companiile convenționale.



FlixMobility va plati 172 milioane dolari pentru Greyhound. Când germanii au intrat în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

