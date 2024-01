Germania vrea să deporteze toți migranții In Germania, membrii partidului de dreapta Alternativa pentru Germania, impreuna cu alți reprezentanți de dreapta, au discutat un plan de expulzare a tuturor migranților din țara, a relatat publicația germana Spiegel. La sfirșitul lunii noiembrie 2023, politicieni de rang inalt din cadrul partidului de dreapta Alternativa pentru Germania (AdG), impreuna cu alți reprezentanți de dreapta, au disc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru fosta Germanie de Est s a pronuntat impotriva interzicerii partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania AfD , transmite miercuri dpa. Secretarul de stat pentru fosta Germanie de Est s a pronuntat impotriva interzicerii partidului de extrema dreapta Alternativa…

- LIVE VIDEO: USR, PMP și Forța Dreptei a lansat luni, oficial, Alianța Dreptei, alternativa la coaliția PSD-PNL USR, PMP și Forța Dreptei a lansat luni, oficial, Alianța Dreptei, alternativa la coaliția PSD-PNL. Conducerile celor trei partide, USR, PMP și Forța Dreptei au anunțat luni, la Palatul Parlamentului,…

- Un candidat al partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a castigat pentru prima data alegerile pentru primaria unui oras in Germania, relateaza DPA, preluata de Agerpres.

- Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a casat integral decizia Curții de Apel Chișinau referitoare la sesizarea depusa de candidatul PAS la alegerile pentru Orhei, Sergiu Stanciu, privind anularea validarii mandatului primarului ales pe listele Partidului „Forța de Alternativa și de Salvare a Moldovei”,…

- Ca și in Romania, potrivit sondajelor și in Germania partidul populist Alternativa pentru Germania, a fost recent clasificat de Oficiul pentru Protecția Constituției drept "caz suspect de extremism de dreapta" in intreaga țara, iar in doua state federale din Est s-a mers mai departe clasificandu-l ca…

- In Europa, valul de politici de dreapta arata foarte diferit de naționalismul extremist din trecut. O explicație este ca alegatorii cauta lideri care ofera soluții ușor de ințeles la probleme complexe ignorate cu nepasare de Uniunea Europeana. Recentele alegeri regionale din Germania au propulsat partidul…

- Un politician german de extrema dreapta a fost arestat deoarece a folosit salutul nazist „Sieg Heil”. Un reprezentant al partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania a fost arestat luni fiind cercetat pentru ca a afișat simboluri totalitare interzise, potrivit Reuters, noteaza Mediafax.De…

- Un parlamentar al partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a fost arestat luni sub acuzatii care includ afisarea de simboluri totalitare interzise, dupa ce vecinii sai s-au plans ca au auzit adesea folosit salutul nazist „Sieg Heil”.