- Germania a pregatit o noua livrare de armament pentru Ucraina, cea mai mare de la inceputul invaziei ruse, scrie sambata publicatia Der Spiegel, preluata de Reuters. CITESTE SI Mașina care salveaza Planeta a facut 'buba'! Tesla recheama in service peste un milion de autovehicule 10:40 207 Liderii…

- Doua companii germane care construiesc impreuna Leopard 2, unul dintre cele mai avansate tancuri de lupta din lume, s-au implicat intr-o disputa legala cu privire la drepturile de proprietate intelectuala, chiar daca acestea se bucura de creșterea comenzilor din cauza razboiului din Ucraina, relateaza…

- Spania va livra dupa Paste cele 6 tancuri Leopard 2A4 pe care le-a promis Ucrainei, a anuntat miercuri ministrul spaniol al Apararii, Margarita Robles, potrivit AFP. ”Cele sase tancuri de lupta (…) vor fi trimise Ucrainei dupa saptamana Pastelui” catolic, adica incepand cu 10 aprilie, a declarat ea…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a promis sambata, 4 martie, ca armata rusa va ura „bun venit” cu rachete de croziera Kalibr si alte „focuri de artificii pirotehnice” viitoarei fabrici de tancuri germane din Ucraina, scrie Agerpres preluand agenția spaniola de știri…

- Președintele american Joe Biden și cancelarul german Olaf Scholz au purtat vineri la Casa Alba discuții concentrate in mare parte pe razboiul din Ucraina, riscurile de securitate puse China, dar și alte chestiuni, relateaza Reuters și CNN . La discuțiile din Biroul Oval, Biden i-a mulțumit cancelarului…

- Germania a anunțat ca va crește producția de muniție, asigurandu-se in același timp ca are suficiente piese de schimb și capacitați de reparații in industria sa de aparare, dupa un an de sprijin militar acordat Ucrainei, relateaza The Guardian . In urma unei intalniri cu prim-ministrul leton Krisjanis…

- Decizia Statelor Unite de a livra Ucrainei tancuri Abrams a fost luata in urma presiunilor din partea Germaniei, potrivit unei declaratii neasteptate facute recent de Washington, relateaza luni DPA. Presedintele american Joe Biden a aprobat masura dupa ce Germania i-a transmis liderului american…