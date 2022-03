Germania: Un supermarket le-a cerut clienților să se abțină de la comentarii în fața rafturilor goale Criza uleiului se face simțita de mai multe zile și in Germania, unde unele supermarketuri au decis sa limiteze numarul produselor achiziționate, fiind așteptate și scumpiri in perioada urmatoare la alimentele de baza. Lanțurile de retail din Germania se confrunta cu un deficit de aprovizionare la uleiul de floarea soarelui și faina, iar pentru toamna se așteapta sa fie probleme și in ceea ce privește muștarul, potrivit presei loale. De asemenea, consumatorii trebuie sa fie pregatiți și pentru o criza a chipsurilor și cartofilor prajiți. De altfel, Asociația Fermierilor Germani (DBV) a avertizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

