Stiri pe aceeasi tema

- Un fost nazist in varsta de 98 de ani a fost pus sub acuzare de procurorii germani pentru complicitate la crima efectuata in numele gardienilor SS in peste 3.300 de cazuri in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza DPA.

- Un fost nazist, in varsta de 98 de ani, a fost pus sub acuzare de procurorii germani pentru complicitate la crima efectuata in numele gardienilor SS in peste 3.300 de cazuri, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza DPA, citata de Agerpres.

- Un fost nazist in varsta de 98 de ani a fost pus sub acuzare de procurorii germani pentru complicitate la crima efectuata in numele gardienilor SS in peste 3.300 de cazuri in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza DPA.

- Un proiectil exploziv functionat, care dateaza din Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperit, luni, pe o strada din Oradea, in timpul unor lucrari la reteaua de apa a orasului, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor, un apel la 112 semnala descoperirea…

- Patrimoniul cultural ucrainean se pierde, este furat și deteriorat intr-un ritm alarmant, in timp ce razboiul cu Rusia se prelungește. Oficialii și experții depun eforturi pentru a salva ceea ce se poate salva inainte de a fi prea tarziu, dupa cum a declarat ministrul ucrainean al Culturii intr-un interviu…

- Berlinul continua sa refuze sa plateasca despagubiri locuitorilor din Leningradul asediat (in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, n.r.) - a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, relateaza Interfax.”In secolul al XXI-lea Germania platește daune colaboratorilor…

- Serviciul Federal de Informații (BND) din Germania a ascultat negocierile dintre Evgheni Prigojin și Aleksandr Lukașenko pe 24 iunie, ziua rebeliunii PMC Wagner, potrivit unei investigații a jurnaliștilor de la grupul media ARD.Un purtator de cuvant al serviciului german de informații a declarat…

- Principalul critic al Kremlinului, politicianul incarcerat Alexei Navalnii, a anunțat luni, 19 aprilie, inceperea unei "campanii electorale" pentru a-i convinge pe cetatenii rusi sa se ridice impotriva razboiului din Ucraina si impotriva presedintelui Vladimir Putin, informeaza CNN și Reuters. Anunțul…