Germania: terminalul GNL de la Wilhelmshaven a început să funcționeze în mod regulat Compania energetica Uniper, cu sediul in Germania, a raportat ca, la 28 februarie 2023, a avut loc auditul final de recepție la terminalul GNL Wilhelmshaven, permițand inceperea operațiunilor regulate incepand cu 1 martie 2023, anunța offshore-energy.biz.

