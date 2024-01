Germania şi-a redus importurile de gaze cu 32,6% în 2023, în principal datorită economiilor de energie Germania a fost anterior un client important al gazelor rusesti, dar, dupa inceputul razboiului din Ucraina, de la sfarsitul anului 2022 a inceput sa construiasca terminale plutitoare pentru a importa gaze naturale lichefiate (GNL) de pe piata globala, pentru a completa aprovizionarea prin conducte. Agentia Bundesnetzagentur, intr-un comunicat folosind date preliminare referitoare la aprovizionare, a declarat ca Germania a importat 968 terawatt-ora (TWh) de gaze naturale in 2023. Dintre acestea, 43% au venit din Norvegia, 26% din Olanda si 22% din Belgia. Restul a fost primite pe mare sau din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

