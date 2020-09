Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a intrat in carantina dupa ce unul din bodyguarzii sai a fost depistat ca purtator de coronavirus, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Berlin, intr-un comunicat preluat de dpa. Conform sursei citate, ministrul a fost testat la randul sau, iar rezultatul…

- Ministrul german al apararii Annegret Kramp-Karrenbauer a propus o noua masura a contributiei Germaniei la NATO in conditiile in care indicatorul de 2% PIB este instabil, fiind dependent de fluctuatiile economice, si nu reflecta proportiile corecte pentru indeplinirea obiectivelor aliantei nord-atlantice.

- O companie militara care apartine de unitatea germana de elita Fortele speciale de comando (KSK) a fost desfiintata in urma unor acuzatii de extremism de dreapta, a declarat joi pentru dpa un purtator de cuvant al Ministerului german al Apararii. Compania a doua a KSK din cadrul Bundeswehr a fost desfiintata…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a anuntat miercuri ca da in judecata guvernul german si pe cancelarul Angela Merkel pentru comentariile pe care ea le-a facut dupa alegerea soc a unui premier in landul Turingia la inceputul acestui an, relateaza dpa.Votul din 5…

- Germania si Lituania au semnat marti, la Vilnius, un acord de cooperare militara care formeaza baza juridica pentru ca soldatii din fiecare dintre aceste doua tari aliate in cadrul NATO sa poata stationa pe teritoriul celeilalte, a anuntat Ministerul Apararii lituanian, potrivit dpa. Acordul, care…

- Unitatea militara de elita germana, destabilizata de mai multe scandaluri cu privire la legaturile unora dintre membrii sai cu miscarea de extrema dreapta, va fi partial dizolvata, a anuntat marti ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, informeaza AFP.Fortele speciale (KSK)…

- Fortele speciale KSK "si-au luat o autonomie partiala" fata de restul armatei germane "din cauza unei culturi toxice a unor persoane de la conducerea lor. In consecinta, KSK nu poate sa continue in forma actuala", a anuntat Annegret Kramp-Karrenbauer, supranumita AKK, intr-un interviu acordat cotidianului Suddeutsche…