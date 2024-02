Stiri pe aceeasi tema

- Temerile privind un eventual razboi extins in Europa par sa fie reale. Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, considera ca, avand in vedere situatia de securitate si nevoile armatei, Germania trebuie sa ia in considerare introducerea serviciului militar obligatoriu, noteaza AFP. „Trebuie sa…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, este de parere ca, avand in vedere situatia de securitate si nevoile armatei, Germania trebuie sa ia in considerare introducerea serviciului militar obligatoriu, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Trebuie sa ne intrebam cine urmeaza sa apere aceasta tara…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, este de parere ca, avand in vedere situatia de securitate si nevoile armatei, Germania trebuie sa ia in considerare introducerea serviciului militar obligatoriu, noteaza AFP.

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a declarat ca este gata sa ia in considerare ideea recrutarii persoanelor fara cetațenie germana. Astfel, Germania dorește sa rezolve problema lipsei de personal in Bundeswehr. "Nu vom fi primele forțe armate din Europa care vor face acest lucru", a spus…

- Ministrul apararii german Boris Pistorius a avertizat ca razboiul dintre Rusia si Ucraina s-ar putea extinde in tarile din vecinatate, transmite vineri DPA.''Auzim amenintari de la Kremlin aproape in fiecare zi - cel mai recent din nou impotriva prietenilor nostri din statele baltice'', a declarat…

- Germania pregateste diferite scenarii pentru amenințarea rusa, a declarat luni Ministerul Apararii de la Berlin, dupa ce publicația „Bild” a dezvaluit un document clasificat al Bundeswehr (forțeler armate germane) care nu exclude o escaladare impotriva NATO in acest an.

- Ministrul sarb al apararii, Milos Vucevic, a anuntat joi ca Statul Major al Fortelor Armate sarbe le va prezenta presedintelui Serbiei, in calitate de comandant sef, si parlamentului o initiativa de a anula decizia de suspendare a serviciului militar obligatoriu, informeaza agentia Tanjug.Masura…

- Ministrul israelian al apararii Yoav Gallant a avertizat sambata puternica grupare libaneza siita Hezbollah, un aliat al miscarii palestiniene Hamas, ca Beirutul ar putea avea aceeasi soarta ca Gaza daca formatiunea proiraniana va atrage Libanul intr-un razboi.