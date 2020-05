Germania schimbă legile din cauza protestelor muncitorilor români Protestele romanilor care au muncit in condiții grele in Germania au dus la schimbarea legilor din aceasta țara. Guvernul a adoptat astazi un pachet de masuri prin care oamenilor li se asigura plata corecta și condiții decente de cazare. Momentan, multe dintre modificari se refera la industria carnii, insa sunt discuții și pentru muncitorii sezonieri din agricultura. Muncitorii de la o ferma de sparanghel și capșuni din Bornheim au protestat mai multe zile impotriva angajatorului. Romanii au ajuns in Germania luna trecuta și spun ca banii primiți nu sunt nici macar la nivelul salariului minim… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestele muncitorilor sezonieri romani de la fermele și abatoarele din Germania impotriva condițiilor de munca și cazare vor duce la schimbarea legislației muncii in aceasta țara, a anunțat ambasadorul roman de la Berlin, Emil Hurezeanu. Verificarile facute dupa numeroasele scandaluri declanșate in…

- E revolta in Germania, unde sute de romani care muncesc la o plantație de sparanghel s-au revoltat. Aceștia spun ca sunt cazați in containere insalubre și ca nu primesc banii care le-au fost promiși. Acum, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, se afla chiar in Germania unde a mers personal sa vada…

- Oamenii dorm efectiv pe strazi in Germania și cerșesc bani pentru mancare. Citeste si: Cand se reia transportul international de persoane cu microbuzul. Marcel Vela a sunat o romanca pentru a-i da raspunsul Violeta Alexandru pleaca in Germania pentru a verifica cum lucreaza…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca statul nu va mai putea sustine plata somajului tehnic dupa ridicarea starii de urgenta, insa Guvernul lucreaza la un alt plan de masuri pentru angajati. Dupa 15 mai, cand se va ridica starea de urgența, plata șomajului tehnic nu se va mai putea face, dar…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, vineri, ca a fost simplificata procedura acordarii somajului tehnic, dupa ce la la Guvern si Ministerul Muncii s-au primit zeci de mii de mesaje de la angajatori si angajati.

- Procedura de acces la fondurile puse la dispozitie de stat pentru plata somajului tehnic au fost simplificate, iar plata se va realiza in maximum 15 zile de la depunerea documentelor la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, a anuntat vineri ministrul Muncii, Violeta Alexandru. …

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Libertatea a scris pe larg ce inseamna somajul tehnic si cine poate beneficia de acesta. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca se asteapta ca acest…

- Guvernul trebuie sa vina cu masuri concrete pentru sprijinirea angajatorilor, in contextul in care o buna parte din firme au probleme de desfașurare a activitații, din cauza pandemiei, iar cea mai așteptata este cea a scutirilor de taxe. Daca firmele nu vor primi sprijin real, din orice fond de rezerva…