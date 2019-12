Germania refuza din nou sa trimita forte speciale in Africa, in ajutorul trupelor franceze Germania ar vrea sa-si intareasca prezenta militara in Africa, pentru a contracara amenintarea jihadista din Sahel, insa pentru moment nu va trimite noi trupe in regiune, asa cum a cerut Franta, din cauza neintelegerilor privind acest subiect din coalitia de guvernare.



"Stabilitatea acestei regiuni constituie un factor esential al propriei noastre securitati in Europa si observam cu ingrijorare o deteriorare continua a situatiei la fata locului", a declarat o purtatoare de cuvant a Cancelariei germane, Ulrike Demmer, intr-o conferinta de presa la Berlin.



Ea a amintit ca Angela… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

