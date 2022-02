Frank-Walter Steinmeier a fost reales duminica fara surprize pentru un nou mandat de cinci ani. In discursul rostit cu acest prilej, Steinmeier a denunțat in termeni severi „responsabilitatea” Moscovei in actuala criza dintre Rusia și Ucraina. „Ii cer președintelui Putin: desfaceți nodul de la gatul Ucrainei și cautați impreuna cu noi o soluție pentru salvarea […] Articolul Germania: Reales președinte al țarii, social-democratul Frank-Walter Steinmeier ridica tonul la Rusia apare prima data in Curierul National .