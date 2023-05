Mai multe mașini electrice, mai multa energie consumata. Dar, de unde, intreaba Berlinul. Bruxellesul și ONG-urile de mediu cer sa se renunțe la autoturismele pe benzina și motorina in favoarea celor electrice, insa nimeni nu pare a-și pune problema alimentarii. In acest context, ministrul Economiei Robert Habeck, afirma ca rețelele electrice ale Germaniei vor fi […] The post Germania raționalizeaza energia din 2024! first appeared on Ziarul National .