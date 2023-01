Germania: proiecte-pilot de stocare a hidrogenului în cavernele de sare Compania de infrastructura energetica Gasunie a incheiat un parteneriat cu operatorul de inmagazinare STORAG Etzel pentru H2CAST, proiectul de stocare a hidrogenului in cavernele Etzel din landul german Saxonia Inferioara, scrie offshore-energy.biz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania energetica germana Uniper a livrat prima incarcatura completa de gaz natural lichefiat (GNL) din Germania la noul terminal GNL din Wilhelmshaven, anunța offshore-energy.biz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Guvernul urmeaza sa aprobe miercuri un proiect de ordonanța de urgența prin care sa elimine obligația clienților casnici care au mai multe locuințe de a depune declarații privind locul de consum la care beneficiaza de preț plafonat la energie, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Peste 25 de tone de deseuri constand in anvelope, mobilier, panouri solare, electrocasnice, imbracaminte si incaltaminte, toate uzate, au fost oprite la intrarea in Romania, la punctele de trecere a frontierei din vestul tarii. Deseurile veneau din tari precum Germania, Italia sau Austria. Fii…

- Compania turca de livrare de alimente Getir a cumparat rivala germana Gorilla, intr-o afacere in valoare de 1,2 miliarde de dolari care consta in fuziunea a doua dintre companiile ramase in Europa care promit furnizarea la comanda a produselor alimentare in numai cateva minute, transmite Reuters.…

- Compania energetica de stat ucraineana Ukrenergo afirma ca alimentarea cu energie electrica este cea mai vulnerabila in regiunile Kiev si Harkov, dupa o campanie de atacuri cu rachete rusesti impotriva infrastructurii energetice, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cancelarul Olaf Scholz a anuntat luni, la conferinta COP27 care are loc la Sharm-el-Sheikh in Egipt, ca Germania isi va dubla finantarea pentru protectia padurilor la nivel global de la un miliard la doua miliarde de euro, informeaza dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cea mai veche biserica de lemn din Germania, situata in orasul Clausthal-Zellerfeld din Saxonia Inferioara, va avea o noua orga, cu o rezonanta mai mare, alcatuita din 5.643 de tuburi, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Compania energetica germana RWE a dezactivat 8 turbine eoliene, pana in acest moment, pentru a face loc extinderii unei mine de lignit, conform ZDF, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…