Guvernul a decis sa-si accelereze renuntarea treptata la energia nucleara, dupa topirea reactorului Fukushima din Japonia in 2011, cand un cutremur si un tsunami au distrus centrala de coasta in cel mai mare dezastru nuclear din lume dupa cel de la Cernobil, cu 25 de ani in urma. Reactoarele Brokdorf, Grohnde si Gundremmingen C, conduse de companiile de utilitati E.ON si RWE, vor fi oprite vineri dupa trei decenii si jumatate de functionare. Ultimele trei centrale nucleare – Isar 2, Emsland si Neckarwestheim II – vor fi oprite pana la sfarsitul anului 2022. Eliminarea treptata a unei energii considerata…