Germania: Modificări aduse legii insolvenței Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Pe fondul dificultaților financiare intampinate de companii și de consumatori ca urmare a ”lockdown”-ului impus de guvern pentru oprirea raspandirii noului coronavirus, Bundestagul german a adoptat o serie de modificari la legea insolvenței. Anterior modificarilor, o cerere de insolvența trebuia depusa cel mai tarziu in termen de trei saptamani de la […] The post Germania: Modificari aduse legii insolvenței appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

