- Germania va prelua inca aproximativ 1500 de migranti din insulele grecesti, in special familii cu copii, au declarat marti mai multe surse agentiei dpa potrivit Agerpres. Cancelarul german Angela Merkel si ministrul de interne Horst Seehofer au convenit asupra planului respectiv in urma presiunilor…

- Zece state membre ale Uniunii Europene (UE) s-au angajat sa primeasca 400 de minori neinsotiti, evacuati de pe Insula Lesbos in Grecia continentala, dupa incendiul care a devastat tabara insalubra si suprapopulata de la Moria, a anuntat ministrul german de Interne Horst Seehofer, relateaza AFP, potrivit…

- Zece tari membre ale Uniunii Europene vor prelua circa 400 de migranti minori neinsotiti, care au fost evacuati din insula greceasca Lesbos dupa un urias incendiu in tabara Moria, a anuntat vineri ministrul german de interne, Horst Seehofer, citat de AFP. 'Contactele noastre cu tarile membre ale…

- ​Angela Merkel a anunțat joi lansarea unei inițiative franco-germane pentru a permite primirea în UE a minorilor migranți aflați în tabara greceasca din Moria, devastata de un incendiu, potrivit AFP. „Germania și Franța vor participa, sper ca și alte state membre”, a declarat…

- Politia din Berlin a oprit protestul de sambata din cauza nerespectarii dinstantarii si pentru ca participantii nu purtau masca. Protestele se desfasoara in conditiile in care numarul de noi infectari cu COVID-19 este in crestere.Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul partidului:…

- Liderii protestului susțin ca restricțiile antiepidemice instituite de guvernul de la Berlin ar incalca mai multe articole ale Constitiției Germaniei. Citește și: Peste 250 de lucratori romani de la o fabrica de conserve din Germania, confirmati cu coronavirus Participanții la manifestație…

- Ambasadorul Chinei în Germania, Wu Ken, a fost convocat vineri la Ministerul de Externe de la Berlin, pentru a oferi clarificari despre legea privind siguranta nationala din provincia Hong Kong, afirma surse citate de publicatia Süddeutsche Zeitung potrivit Mediafax. „Ambasadorul…

- Organizatorii campaniei de boicotare a publicitatii pe Facebook, care a atras rapid un sprijin tot mai mare din partea unor companii majore, se pregatesc sa extinda lupta la nivel global pentru a spori presiunea asupra companiei de media sociala, scopul fiind eliminarea propagarii urii, transmite Reuters.