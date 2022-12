Stiri pe aceeasi tema

- Germania isi va deconecta anul viitor in aprilie ultimele reactoare nucleare aflate in functiune, masura ce era preconizata pentru decembrie anul acesta, dar care a fost amanata din cauza dificultatilor in aprovizionarea cu energie provocate de razboiul din Ucraina.

- Economia globala ar trebui sa evite o recesiune anul viitor, dar cea mai grava criza energetica din anii 1970 va declansa o incetinire brusca, Europa fiind cel mai puternic afectata, a spus OCDE, adaugand ca combaterea inflatiei ar trebui sa fie prioritatea principala a factorilor de decizie, transmite…

- Perspectivele nationale variaza foarte mult, iar economia Marii Britanii va fi in urma economiilor dezvoltate , a declarat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Organizatia estimeaza ca cresterea economica mondiala va incetini de la 3,1% anul acesta – putin mai mult decat…

- Economia globala ar trebui sa evite o recesiune anul viitor, dar cea mai grava criza energetica din anii 1970 va declanșa o incetinire brusca a creșterii economice, Europa fiind cea mai vulnerabila economiv, a spus Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, noteaza Reuters . Organismul a…

- Razboiul din Ucraina, inflatia si criza energetica au facut mai importanta ca niciodata continuarea pasilor spre uniunea pietelor de capital, pentru a finanta tranzitia verde si digitala, au declarat luni guvernatorii bancilor centrale din Franta si Germania, transmite Reuters. Fii la curent…

- Romania se afla in primele trei state membre ale Uniunii Europene care au acordat masuri de protecție temporara cetațenilor ucraineni in luna septembrie, conform unui material publicat de Eurostat . Cu toate acestea, distanța intre țara noastra și statele aflate pe primele doua locuri, respectiv Polonia…

- In cadrul forumului economic germano-ucrainean de la Berlin, cancelarul german a asigurat Kievul ca sectorul energetic ucrainean va fi reconstruit, astfel incat Ucraina sa devina un furnizor eficient de energie electrica pentru UE. El a facut apel la planuri de reconstrucție a țarii noastre ca viitor…

- Institutul Economic German (German Economic Institute – IW) a avertizat marti ca Germania se indreapta spre recesiune, urmand sa inregistreze anul acesta o crestere a PIB-ului de numai 1,25%, pentru ca anul viitor PIB-ul sa scada cu 1,75%, consemneaza agentia EFE, preluata de Agerpres. ”Totul indica…