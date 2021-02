Germania interzice intrarea în țară a cetățenilor care provin din anumite state. Noi condiții de călătorie MAE anunța ca Germania a schimbat din nou condițiile de intrare pe teritoriul țarii. Germania interzice intrarea in țara a cetațenilor care provin din state in care riscul epidemiologic este ridicat. „Astfel, potrivit informațiilor comunicate de catre autoritațile germane, este interzisa intrarea pe teritoriul acestui stat a persoanelor care s-au aflat anterior in așa-numitele „zone speciale de risc” – categoria 1 (state in care au fost depistate noi tulpini ale virusului SARS-CoV-2) și in „zone speciale de risc” – categoria 2 (statele cu incidența ridicata). MAE amintește ca Romania este inclusa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

