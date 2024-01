Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in timpul iernii 2024-2025, conform unei surse din serviciile de informații europene, citate de cotidianul german BILD. Rusia ar putea ataca Romania iarna aceasta Anul acesta vor avea loc alegerile prezidențiale din SUA, un moment crucial pentru viitorul conflictelor…

- Excelența, Subsemnatul Ion Balan, cu domiciliul rezident in Municipiul Toledo, menționez ca dețin funcția de Președinte al Organizației Nonguvernamentale Internaționale, cu sediul central in Toledo, Spania, și delegații in Madrid, Jerez de la Frontera, Huelva, Roquetas de Mar, Cuenca, Brihuega – Guadalajara,…

- Conflictele politice internaționale seamana izbitor de bine cu cele dinaintea celor doua razboaie mondiale și ar conduce spre un al treilea razboi, spun specialiștii. Marile puteri, in special China, vor dori sa-și asigure resursele naturale prin incheierea unor alianțe cu regimuri autoritare din toata…

- In deceniile care au trecut de la sfarșitul Razboiului Rece, armatele slabite ale Europei au fost tolerate de guvernele occidentale pentru ca America era mereu acolo, cu a sa capacitate militara vasta, pregatita sa apere batranul continent de orice amenințare – investițiile americane in aparare au reprezentat…