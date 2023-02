Stiri pe aceeasi tema

- Un atacator a ranit grav o persoana marti, in apropierea unei scoli primare din orasul Bramsche, dupa care s-a ranit grav cu aceeasi arma, a declarat un purtator de cuvant al politiei din Osnabrueck, relateaza Reuters. Atat autorul atacului armat, cat si victima au fost transportate la spital cu elicopterul…

- Un atacator a ranit grav o persoana in apropierea unei școli primare din orașul german Bramsche, marți, 28 februarie, apoi s-a impușcat si s-a ranit grav și pe el, a declarat un purtator de cuvant al poliției din orașul Osnabrueck, informeaza Reuters . Incidentul a fost raportat poliției de catre martori…

- Sapte persoane, intre care un copil de 2 ani si patru adolescenti, au fost impuscate si ranite pe o strada din Philadelphia (SUA), scrie Reuters. Mama copilului de 2 ani se afla printre victime, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, seful Politiei din Philadelphia, Danielle Outlaw. Cel mai grav…

- Zece persoane au fost ucise și alte 10 au fost ranite luni intr-un atac armat in Monterey Park din Los Angeles. Președintele SUA, Joe Biden, a transmis condoleanțe victimelor și a recunoscut problemele profunde ale comunitaților de americani de origine asiatica. El a cerut coborarea in berna a steagurilor…

- Un nou incident armat in Statele Unite langa Los Angeles. Mai multe persoane au fost ranite intr-un parc unde, anterior atacului, zeci de mii de oameni se adunasera pentru a marca Anul Nou Chinezesc.

- Politistii din nord-vestul Angliei au arestat un barbat in varsta de 30 de ani sub suspiciunea de crima, dupa un incident armat care a avut loc intr-un bar aglomerat in ajunul Craciunului, anunța Rador. O femeie de 19 ani a fost arestata sub suspiciunea de complicitate la crima.

- Intel a renuntat la obiectivul sau initial de a deschide o fabrica de cipuri in orasul Magdeburg, din estul Germaniei, in prima jumatate a anului 2023, a informat ziarul regional Volksstimme, afirmand ca gigantul semiconductorilor ar fi dorit subventii publice mai mari, transmite Reuters, citat de…