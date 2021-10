Germania: În premieră, în Hesse, nevaccinații interziși în supermarket Parlamentul regional Hesse din Germania a autorizat punerea in aplicare a ”sistemului 2G in comerț”. Este o masura contraversata, potrivit careia magazinele și supermarketurile pot sa permita accesul la raioane doar persoanelor vaccinate sau vindecate de Covid-19. Magazinele vor putea decide limitarea accesului persoanelor nevaccinate, astfel angajații vor putea munci in interior fara masca și distanțare fizica. Aceasta masura reprezinta o premiera in Germania. Ca și in Franța, unde obligativitatea certificatului sanitar in centrele comerciale este puternic contestata, masura parlamentului regional… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

