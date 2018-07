Ministrul german de Externe, Heiko Maas, il avertizeaza pe Donald Trump, inaintea intalnirii pe care acesta o va avea luni cu Vladimir Putin, sa nu negocieze in mod unilateral cu Rusia, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa. “Dialogul aduce claritate. Dar din sistemul de coordonare cu presedintele Trump lipseste claritatea. Atunci cand iti ofensezi partenerii, in final riscul este sa pierzi. Acordurile unilaterale adoptate in detrimentul partenerilor vor avea efectul ca Statele Unite vor avea de pierdut“, a afirmat Heiko Maas, citat de presa germana. Reamintim ca Donald Trump a criticat-o…