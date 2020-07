Stiri pe aceeasi tema

- Justitia germana a anuntat miercuri arestarea fostului presedinte si fondator al companiei de plati online Wirecard, Markus Braun, precum si a doi directori, in urma scandalului declansat de descoperirea unei posibile fraude contabile de 1,9 miliarde de euro care a condus la insolventa acestei societati,…

- Potrivit acestora suspectii ar fi decis la momentul respectiv sa „umfle" bilantul companiei prin artificii contabile cu scopul de a face Wirecard mai atractiva pentru clienti si investitori. Insa inculpatii „stiau deja cel tarziu de la sfarsitul lui 2015 ca firma inregistra pierderi", potrivit anchetatorilor…

- Justiția germana a anunțat miercuri arestarea fostului președinte și fondator al Wirecard alaturi de alți doi directori în legatura cu vastul scandal de frauda contabila la compania de plați online, relateaza AFP.„Investigația intensiva a procuraturii din Munchen a aratat ca acuzațiile…

- Un judecator din Munchen a interzis marti Tesla sa mai promoveze sistemele de asistenta pentru soferi si sistemul de conducere autonoma ale automobilelor sale electrice, considerand ca sunt reclame inselatoare, transmite Reuters....

- ​Grupul german Wirecard a solicitat joi initierea procedurilor de insolventa, dupa ce a dezvaluit „o gaura financiara” de 2,1 miliarde de dolari în conturile sale, devenind primul membru din indicele principal DAX al Bursei de la Frankfurt care iese din afaceri, transmit Reuters și…

- Uniunea Europeana investigheaza autoritatea de supraveghere financiara din Germania, BaFin, in urma unei fraude uriase descoperite la compania de plati Wirecard, care a dus la insolventa acesteia, decizie care pune Berlinul intr-o situatie stanjenitoare cu cateva zile inainte de preluarea presedintiei…

- Polițiștii germani au lansat o ancheta dupa ce in doua supermarketuri din Munchen, Germania, au fost descoperite sticle cu bauturi ce conțin o substanța toxica mortala, relateaza Agerpres.Otrava afost descoperita in doua locuri care au avut legatura cu patru incidenteseparate. In trei din cele patru…

- Cinci persoane au fost ranite intr-o localitate de langa Munchen, dupa ce un șofer le-a izbit cu mașina. Ancheta sugereaza ca a fost vorba de un act deliberat, a afirmat un purtator de cuvant al politiei, a anunțat dpa, citata de Agerpres.