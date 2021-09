Stiri pe aceeasi tema

- Președinta țarii, Maia Sandu, a felicitat echipa de fotbal din regiunea autoproclamata din stanga Nistrului, pentru victoria obținuta și i-a urat in continuare aceeași performanța, insa fara a atribui sau a respinge acest rezultat ca fiind al Moldovei. Opinia a fost exprimata de catre șefa statului…

- Președintele Germaniei se afla astazi intr-o vizita oficiala de lucru la Chișinau. Frank-Walter Steinmeier a declarat in cadrul unui briefing ca a adus Republicii Moldova un pachet de 10 milioane de euro care prevede, inclusiv, asistența tehnica și expertiza.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat intr-un briefing de presa ca din luna octombrie, autoritațile din țara noastra și Germania vor demara procesul de recunoaștere a permiselor moldovenești in Germania. Declarațiile au loc in contextul vizitei președintelui Germaniei la Chișinau. ”Din…

- Președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, efectueaza, o vizita oficiala in Republica Moldova, la invitația președintelui Maia Sandu. Pe canalul de Telegram INDEX a fost publicata o fotografie în care un lunetist este surprins pe cladirea Președinției, în…

- Presedintia a facut public programul vizitei presedintelui Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, la Chisinau. Oficialul german se va afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova, incepand cu 29 septembrie, la invitatia presedintelui Maia Sandu, transmite IPN.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a aratat dispusa sa se intalneasca cu președintele rus Vladimir Putin, dar a subliniat necesitatea rezolvarii mai multor probleme bilaterale precum retragerea trupelor rusești din regiunea Transnistria, intr-un interviu acordat pentru cotidianul rus Kommersant.…

- Cu o imagine și o orientare pro rusa intreținuta in mod repetat și obsesiv in ultimii 25 de ani, Republica Moldova s-a aflat in 11 iulie 2021, la o rascruce a istoriei sale. Fosta colonie sovietica și satelit al Kremlinului prin acțiunea cozilor de topor de sorginte comunista, statul moldovean actual…

- update 3 Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat la alegerile parlamentare anticipate la o secție din Chișinau. „Aceste alegeri sunt despre puterea oamenilor, nu despre puterea politicienilor. Astazi cetațenii se pot elibera de cozi, pot alege un parlament cinstit care sa lucreze in interesul…