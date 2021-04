Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Uniunii Crestin-Democrate (CDU, centru-dreapta) s-a pronuntat, în cursul noptii de luni spre marti, pentru desemnarea liderului formatiunii politice, Armin Laschet, drept candidat pentru functia de cancelar al Germaniei în scrutinul parlamentar programat în septembrie.…

- Partidul Verzii si-a desemnat luni, in premiera, candidatul la functia de cancelar al Germaniei, in persoana unuia din cei doi copresedinti, Annalena Baerbock, care va conduce formatiunea in campania pentru alegerile federale de la 26 septembrie, transmit dpa, Reuters si AFP. Anuntul a fost facut de…

- Angela Merkel intenționeaza sa preia controlul asupra combaterii pandemiei de la landurile germane pentru a impune noi restricții in regiunile cu o incidența ridicata a infectarilor, a anunțat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters . Guvernul federal intenționeaza sa introduca…

- Armin Laschet, liderul conservator al regiunii cu populatia cea mai mare din Germania, s-a erijat luni in purtator de cuvant al landurilor pentru a apara strategia lor de lupta impotriva pandemiei, dupa criticile dure de duminica ale cancelarului Angela Merkel, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Dublul scrutin regional care a avut loc duminica in landurile Baden-Wurttemberg și Renania-Palatinat a confirmat prabușirea sprijinului electoral pentru partidul cancelarei Angela Merkel, o veste proasta pentru creștin-democrați (CDU), confruntați cu o serie de scandaluri de corupție , cu jumatate de…

- Partidul Crestin Democrat (CDU) a suferit duminica infrangeri stanjenitoare in alegerile regionale din doua landuri, un regres pentru aceasta formatiune politica inainte alegerilor federale din septembrie, in urma carora va fi ales un succesor al cancelarului Angelei Merkel, relateaza Reuters . Nemultumirea…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel, slabiti de un scandal de coruptie legat de achizitii de masti sanitare, au înregistrat duminica o înfrângere clara în alegerile regionale desfasurate în doua landuri din vestul tarii, cu sase luni înaintea alegerilor…

- Crestin-democratii germani l-au confirmat pe Armin Laschet, premierul centrist al landului Renania de Nord - Westfalia, drept noul lider al partidului, printr-un vot prin corespondenta, a anuntat vineri CDU, transmit Reuters si dpa. Votul prin corespondenta era cerut prin procedura pentru…