Cancelarul german Olaf Scholz a facut apel la Rusia sa excluda fara echivoc folosirea armelor atomice in razboiul din Ucraina, transmite duminica EFE.”Nu este permisa si nu este legitima folosirea armelor nucleare in acest conflict. Cerem Rusiei sa declare ca nu o va face. Este vorba despre o limita ce nu poate fi depasita”, a declarat Scholz intr-o interventie la o reuniune a formatiunii sale, Partidul Social-Democrat (SPD), in acest sfarsit de saptamana. Scholz a avertizat inca de vineri, cand s-a aflat intr-o vizita in China, cu privire la pericolul unei escaladari nucleare.Pe de alta parte,…