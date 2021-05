Germania caută soluții pentru controlarea prețului chiriilor, afirmă ministrul finanțelor Olaf Scholz Autoritatile din Germania vor analiza noi modalitati prin care sa controleze majorarea prețului chiriilor, a declarat marti ministrul german al Finantelor, Olaf Scholz, pentru Bloomberg.



Anunțul lui Scholz a venit în conditiile în care compania Vonovia SE vrea sa revolutioneze piata imobiliara prin preluarea rivalului Deutsche Wohnen SE într-o tranzactie de 19 miliarde de euro. În urma tranzacției ar rezulta un gigant cu un portofoliului imobiliar combinat de peste 500.000 de apartamente.



În opinia lui Olaf Scholz, Guvernul de la Berlin trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

