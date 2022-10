Germania are dificultăţi să crească achiziţiile de apărare, chiar dacă s-a angajat să aloce 100 de miliarde de euro – surse ”Nu exista aproape nicio miscare”, a declarat joi o sursa implicata in procedurile germane de achizitii pentru aparare, adaugand ca au fost plasate foarte putine comenzi pana acum. Afirmatia a preluata de managerii din industria de aparare, care si-au exprimat dezamagirea fata de ceea ce ei vad ca fiind o lentoare a guvernului in completarea stocurilor armatei, cauzata de procedurile lente si de lipsa deciziilor la nivel superior. ”Ne-am fi asteptat sa vedem mai multe comenzi pana acum”, a declarat pentru Reuters un manager al industriei de aparare, vorbind sub rezerva anonimatului. Un alt manager… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

