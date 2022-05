Stiri pe aceeasi tema

- Germania a inceput, joi, sa construiasca primele terminale plutitoare de stocare a gazului natural lichefiat (GNL) in Wilhelmshaven, un oras portuar din Saxonia Inferioara, relateaza CNN. Țara incearca sa accelereze constructia terminalului pentru a importa gaze naturale lichefiate din diverse tari,…

- Razboiul din Ucraina a adus in centrul atentiei gazele naturale lichefiate ca solutie de inlocuire a livrarilor de gaze rusesti. Germania, Franta si Italia planuiesc sa inchirieze sau sa cumpere terminale speciale plutiroare pentru a-si mari capacitatea d

- Persoanele care afișeaza litera "Z" in Germania pentru a simboliza sprijinul pentru razboiul Rusiei in Ucraina ar putea fi pasibile de urmarire penala, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, conform Reuters. Ministrul de interne al landului Berlin a declarat anterior ca…

- Litera „Z”, cea care este inscriptionata pe tancurile rusesti ce au invadat Ucraina, a devenit un fel de simbol al razboiului pornit de la Vladimir Putin. Cel putin, asa vede lucrurile Germania. Doua landuri germane mari, Bavaria si Saxonia Inferioara, anunta ca vor inculpa penal orice persoana care…

- Doua landuri germane mari, Bavaria si Saxonia Inferioara, anunta ca vor inculpa penal orice persoana care foloseste in public litera ”Z” - inscrisa pe vehicule si uniforme ale fortelor ruse de invazie in Ucraina, care a devenit un simbol al unitatii in favoarea razboiului lui Vladimir Putin, relateaza…

- Doua landuri germane mari, Bavaria si Saxonia Inferioara, anunta ca vor inculpa penal orice persoana care foloseste in public litera „Z” - inscrisa pe vehcule si uniforme ale fortelor ruse de invazie in Ucraina, care a devenit un simbol al unitatii in favoarea razboiului lui Vladimir Putin, relateaza…

- Germania pune deoparte mai mult de un miliard de euro pentru a cumpara gaz natural lichefiat, a declarat miercuri Ministerul german al Economiei, in contextul in care invazia din Ucraina pune o presiune uriasa asupra aprovizionarii cu energie a Europei informeaza AFP si Reuters.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a anunțat despre construirea a doua terminale de gaz natural lichefiat (GNL) in Germania ca raspuns la razboiul din Ucraina și dependența de gazul natural rusesc. Scholz a aspus in Bundestag ca aceste terminale se afla in Brunsb Inkttele și Wilhelmshaven. Acțiunile…