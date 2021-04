Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat, in aceasta dimineața, avertizarile de ger și vant. Ei au emis o informare de vreme deosebit de rece și geroasa dimineața, valabila in toata țara pana miercuri. Potrivit informarii emise de ANM, in nordul, centrul și estul țarii, vremea va fi deosebit de rece, local geroasa…

- Județul Alba a inghețat vineri spre sambata noaptea. Mercurul termometrelor a coborat pana la minus 15 grade Celsius, dar valorile negative resimțite au ajuns pana la minus 19 grade Celsius, din cauza vantului. Polul frigului a fost la Șureanu, unde s-au inregistrat minus 22 de grade. S-au inregistrat…

- Celebrul oras turistic brazilian Rio de Janeiro a inregistrat vineri o temperatura maxima de 40 de grade Celsius, un nou record pentru vara australa din 2021, informeaza Institutului National de Meteorologie (Inmet), citat de EFE. Potrivit statiei meteo din Marambaia, din regiunea de vest…

- Gerul a curprins intreaga țara, iar meteologii spun ca ar fi vorba de valul de aer rece prezent in aceasta perioada in toata Europa. Statia Meteo din municipiul Botosani a inregistrat, marti dimineata, o temperatura negativa record pentru aceasta iarna, de minus 18,4 grade Celsius. In urma cu doua zile,…

- Frig de crapa pietrele, luni dimineața, in mai multe zone din țara. Temperaturile au scazut pana la minus 23 grade Celsius, iar veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune pentru zilele ce vin. Noaptea care urmeaza este posibil sa fie cea mai friguroasa din acest an, scrie Antena 3. ”Am avut parte…

- Cea mai scazuta temperatura din tara s-a inregistrat, duminica dimineata, la Miercurea Ciuc, unde statia meteo a inregistrat o minima de minus 22,9 grade Celsius, informeaza Agerpres. Potrivit meteorologului Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud, din Sibiu, si in celelalte…

- Spania se confrunta cu ger napraznic, inregistrand temperaturi negative istorice de pana la -25,4 grade Celsius. Frigul a complicat și procesul de deszapezire in Madrid, acolo unde in continuare nameții blocheaza mai multe strazi.

