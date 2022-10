Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe, atacantul lui Paris Saint-Germain, a devenit cel mai bine platit fotbalist din lume, potrivit revistei Forbes, cu un venit estimat la 128 milioane de euro. E pentru prima data in ultimii opt ani cand in fruntea listei nu se afla Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo. Jucatorii lui PSG domina…

- Un barbat inarmat a luat marti ostatici 12 oameni intr-o banca din centrul Georgiei, cerand sa primeasca o importanta suma de bani, au anuntat autoritatile acestei tari din Caucaz, informeaza AP, citata de Agerpres. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne georgian, suspectul s-a baricadat intr-o agentie…

- OnlyFans a platit peste 500 de milioane de dolari (433 de milioane de lire sterline) proprietarului sau in ultimii doi ani, asta deoarece platforma de abonați cu sediul in Marea Britanie a raportat profituri record. Leonid Radvinsky, proprietarul ucrainean-american in varsta de 40 de ani al site-ului…

- Un barbat cu dubla cetatenie ungara si romana, membru al unei bande infractionale care a rapit un cuplu in Statele Unite și care era cautat de FBI de un deceniu, a fost arestat la Budapesta, a anuntat, joi, politia ungara pe website-ul sau, informeaza MTI. Stefan Alexandru Barabas este suspectat ca…

- Administratia Biden a anunțat ca va oferi o recompensa de 10 milioane de dolari pentru oricine ofera informații despre o presupusa implicare a Rusiei in procesul electoral care a avut loc sau va avea loc pe teritoriul țarii, cu doar cateva luni inainte de alegerile de jumatate de mandat care ar putea…

- Oficialii americani au recuperat ceea ce pare a fi un ou Faberge de pe un iaht confiscat de la un oligarh rus in Fiji, a anunțat recent procurorul general adjunct al SUA. Daca oul-bijuterie este autentic, ar fi unul dintre puținele ramase in lume și ar valora milioane de dolari, relateaza CNN. Iahtul…