Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa ajute Italia si nu sa-i dea lectii, caci o astfel de situatie risca sa aduca mai tarziu o victorie si mai importanta populistilor in peninsula, a apreciat duminica miliardarul american George Soros, citat de AFP. Luand in considerare ca noul guvern italian - care…

- Italia este in plina criza politica. A treia cea mai mare economie din zona euro se scufunda in instabilitate politica dupa ce presedintele tarii a respins propunerea partidelor care au castigat alegerile pentru Ministerul de Finante, pe motiv ca acesta a numit intrarea Italiei in zona euro „o greseala…

- Italia risca sa genereze in zona euro o criza similara cu cea produsa de Grecia in 2010 daca noul guvern populist se concentreaza doar pe cheltuieli, avertizeaza ministrul maltez al Finantelor, Edward Scicluna, citat de site-ul agentiei Reuters. "Daca problema se pune doar sa fie facute…

- Cat venin american și central-est european trebuie sa ai in tine și cata rusofobie ascunzi in tine, pentru a avea ceva impotriva gazoductului Nord Stream 2? Este vorba totuși de cel mai mare proiect de infrastructura al Europei, in care sunt angajate concerne din Rusia, Germania, Austria, Olanda, Franța…

- Se implinesc100 de ani de la constituirea faurirea Romniei Mari. Diviziei 11 Infanterie, inființata pe 14/15 august 1916, este una din marile unitati ale Armatei Romane, care s-a acoperit de glorie in timpul rayboiului intregirii naționale. Cu acest prilej, am elaborat un amplu studiu(prezentat in mai…

- 204 aradeni – aproape dublu fata de 2016 – s-au adresat in cursul anului trecut Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Arad, pentru a recupera contravaloarea serviciilor medicale de care au beneficiat in tarile Uniunii Europene. Pentru serviciile medicale efectuate de asiguratii aradeni in tarile UE,…

- Chirurgul Doina Hrehoret de la Institutul Clinic Fundeni este unul dintre cei 4 medici romani care face transplant hepatic. Nu, nu ati citit gresit. Avem doar 4 medici in toata Romania care fac asta. 3 la Bucuresti si, de curand, unul la Iasi. Ea este singura femeie din acest cvartet de chirurgi de…

- Cancelarul german se confrunta cu un mediu mai ostil ca niciodata. Ea este acum in fruntea unui guvern care a facut din "relansarea Europei" prioritatea sa. Ne putem bucura de aceasta stabilitate a principalei economii a zonei euro. De asemenea, Emmanuel Macron nu poate decat sa se bucure ca are la…