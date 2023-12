Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a declarat vineri la Summitul Antreprenorilor Romani ca, in programul de guvernare, AUR a propus pentru primii 5.000 de lei reducerea taxarii muncii de la 47% la 25% si incurajarea muncii. El a precizat ca, odata ajuns la guvernare, AUR va taia ajutoarele sociale pentru toti…

- George Simion, președintele AUR, a declarat la Summitul Antreprenorilor Romani ca odata ce partidul pe care il conduce va ajunge la guvernare va taia ajutoarele sociale pentru toți cei care pot munci. ”Noi pledam pentru normalitate si in tara noastra normalitate inseamna un singur control pe an din…

- George Simion se pregatește conform unor informații vehiculate in presa sa candideze pentru funcția de primar la Cluj-Napoca.Liderul partidului AUR a mai facut afirmații concrete in aceste sens și in luna octombrie a acestui an atunci cand a vorbit cu presa locala din Cluj. Intrebat daca iși dorește…

- Liderul AUR, George Simion, este unul dintre cei mai in voga politicieni din Romania și urmeaza moda altor oameni politici, care umbla insoțiți de bodyguard. Conform unui video aparut pe pagina celor de la AUR, George Simion este preluat de la Parlament de catre un bodyguard, iar apoi se urca…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, luni, ca instituțiile statului incep un control privind certificatele pentru persoanele cu dizabilitați. „Am discutat cu domnul prim ministru și este normal ca sa avem o clarificare la nivel național ținand cont de numarul foarte mare de certificate de acest fel…

- Israelul este hotarat sa normalizeze relatiile cu cat mai multe state arabe, iar piatra de hotar este Arabia Saudita. Negocierile cu acest stat se deruleaza de ceva vreme, mai mult sau mai putin oficial, iar discutiile, asa cum spune public chiar prințul moștenitor saudit, sunt neintrerupte. Printre…