Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, George Simion, lanseaza un atac dur la adresa Uniunii Europene pe care o numeste "noua Uniune Sovietica cu comisarii ei de la Bruxelles". Intr-un discurs tinut sambata, la Timisoara, cu ocazia prezentarii candidatilor la europarlamentare, Simion a afirmat ca ii va oprit pe "toti cei…

- Presedintele AUR, George Simion, lanseaza un atac dur la adresa Uniunii Europene, pe care o numeste „noua Uniune Sovietica cu comisarii ei de la Bruxelles”. Intr-un discurs tinut sambata, la Timisoara, cu ocazia prezentarii candidatilor la europarlamentare, Simion a afirmat ca ii va opri pe „toti cei…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va avea o intrevedere, joi, la Bruxelles, cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind criza din agricultura si masurile de sprijin pe care fermierii le cer la nivelul Uniunii Europene (UE). Intrevederea, care va avea loc in marja unui summit…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat astazi, dialogul strategic privind viitorul agriculturii, un nou forum mandatat sa modeleze o viziune comuna asupra viitorului sistemului agricol și alimentar al UE. Dialogul strategic, anunțat de președinta in discursul sau din 2023 privind…

- Noul Guvern de la Varsovia a obtinut concesii din partea Uniunii Europene, in cadrul eforturilor sale de a limita exporturile de alimente ucrainene, iar comisarul european pentru comert a declarat pentru Financial Times ca Bruxelles-ul va controla intrarile de produse agro-alimentare daca acestea risca…

- „Am fost prea optimiști cand a venit vorba de producția in masa și probabil am fost prea increzatori ca tot ce am comandat sa și vina la timp”, declara Ursula von der Leyen, in februarie 2021, relateaza Realitatea PLUS. Asta declara Ursula la trei luni dupa ce a plasat comenzile uriașe catre Pfizer…