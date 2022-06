Stiri pe aceeasi tema

- Președintele AUR, George Simion , a facut publice primele imagini cu viitoarea sa soție. Nunta anului va avea loc in localitatea Oveselu din Valcea. Nunta liderului AUR va lua forma unei petreceri campenești la care sunt invitați toți romanii. „De acum inainte, pozele acestea vor fi in minim doi! Eu…

- Fostul presedinte al organizatiei AUR Satu Mare, Iulian Cacau, si-a anuntat demisia din partid lansand mai multe acuzatii la adresa conducerii formatiunii, printre care si faptul ca seful partidului a organizat „petreceri cu acte de preacurvie”. Liderul AUR, George Simion, a cataloghat acuzatiile drept…

- Mai multi deputati de la PNL si UDMR l-au reclamat conducerii Camerei Deputatilor pe liderul grupului AUR, George Simion, ca a incalcat regulamentul de mai multe ori si au cerut aplicarea masurilor disciplinare care se impun. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul AUR, George SImion, a incercat miercuri seara sa intre in sediul televiziunii Digi24, in timp ce ministrul Energiei Virgil Popescu se afla in direct, intr-o emisiune. Acesta a fost oprit de paznicii postului, iar in imaginile postate live de Simion pe Facebook se vede cum se imbrancește cu angajații…

- Proiectul legii offshore a intrat, marți, in dezbaterea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților, insa nu fara ceva circ. George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) și-a asigurat din nou atenția asupra sa, dupa ce a inceput sa „tune”, in sala de ședința, la adresa ministrului…

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat, marti, ca legea offshore este foarte importanta si nu intelege graba cu care actul normativ este trecut prin Parlament, beneficiarul gazelor din Marea Neagra fiind o companie de stat, dar nu a statului roman, ci a celui austriac.Este o lege foarte…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Parlament, ca din 2020 sondajele indica o tendința de scadere a percepției publice despre corupția din PSD.