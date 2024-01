Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Compagno si George Puscas se lupta intre ei pentru transferul iernii. Ambii au ajuns pe lista unei echipe din Serie B si se poarta deja negocieri. Atacantul italian care a fost pus de Gigi Becali pe „lista neagra” ar putea fi din nou coechipier cu Malcom Edjouma. Jurnalistii de la tuttobari.com…

- Genoa, echipa internationalilor romani Radu Dragusin si George Puscas, a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Empoli, formatia unui alt "tricolor", Razvan Marin, sambata, intr-o partida din etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Italiei.Genoa a deschis scorul prin Ruslan Mailovski (37), insa…

- George Pușcaș (27 de ani), a carui titularizare in Israel - Romania 1-2 a fost contestata, a reacționat dupa meciul care a adus calificarea Romaniei la EURO 2024. Atacantul de la Genoa le-a raspuns criticilor și a dezvaluit de ce a mers sa-l imbrațișeze pe selecționerul Edi Iordanescu imediat dupa gol.…

- Jurnaliștii de la site-ul israelian Walla Sports l-au ironizat pe George Pușcaș (Genoa), „tricolorul" fara reușite in acest sezon de Serie A, ultimul intr-o analiza Sofascore. Israel - Romania are loc sambata, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV In varsta de 27…

- Jurnaliștii de la site-ul israelian Walla Sports l-au ironizat pe George Pușcaș (Genoa), „tricolorul" fara reușite in acest sezon de Serie A, ultimul intr-o analiza Sofascore. In varsta de 27 de ani, la mijlocul unei cariere petrecute aproape integral in fotbalul italian, George Pușcaș trece probabil…

- Alberto Gilardino, antrenorul Parmei, a raspuns criticilor la adresa lui George Pușcaș (27 de ani), care nu a jucat decat 128 de minute in acest sezon la Genoa: „I-am spus lui George ca ar fi mai rau daca nu s-ar gasi in situația de a intra dupa pauza”. Nu a marcat deloc și a oferit numai o pasa decisiva…

- Intr-un sezon in care nici nu a inscris, nici nu a pasat decisiv, Razvan Marin (27 de ani, Empoli) a fost trecut de italieni in „11”-le cu cea mai mica medie a notelor in primele 11 etape din Serie A. Nu doar George Pușcaș, care nu reușește sa inscrie și sa se impuna in Serie A, e un motiv de ingrijorare…

- La 27 de ani, George Pușcaș ar putea parasi in iarna Serie A și Genoa, unde nu a inscris niciun gol in acest sezon! E foarte posibil ca atacantul sa se imbrace tricoul lui Bari din ianuarie. A mai jucat pe „San Nicola” in 2015-2016, cand a fost imprumutat de Inter Milano. Mai avem doua meciuri in aceasta…