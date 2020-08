George Piștereanu și Giulia Nahmany se alătură echipei orășenilor, în Ferma George Piștereanu, Bogdan Stoica, Elena Chiriac și Giulia Nahmany sunt ultimii patru concurenți care se alatura echipei orașenilor, la Ferma. Aceștia sunt gata de lupta și vor sa demonstreze ca echipa lor este cea mai buna. George Piștereanu El cand vrea sa fluiere, fluiera și cand vrea sa caștige, lupta pana la capat. Iar acest lucru l-a demonstrat și prin rolul lui Tibor din super producția VLAD. Este pasionat de motoare, sporturi extreme, calarie, practica krav maga și a facut tir sportiv. Orașeanul, George Piștereanu, vrea sa-și foloseasca toate atuurile pentru a caștiga competiția. ”Cel… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

