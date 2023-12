George Damian: Către un nou Război Rece cu Rusia Eșecul ofensivei ucrainene din acest an a provocat o modificare a strategiei occidentale fața de Ucraina. Cel mai clar semn in aceasta direcție este reprezentat de blocarea ajutorului care vine din SUA și UE – sub diverse pretexte și prin diverse mijloace, dar ideea este ca Ucraina risca sa nu mai primeasca bani, arme și muniție. Asta marcheaza incheierea strategiei „ii inarmam pe ucraineni și ucrainenii ii alunga pe ruși”. In mass-media occidentala pare ca se contureaza o noua strategie „ii inarmam pe ucraineni cat sa reziste in fața rușilor pana la incheierea unui armistițiu”. Actuala conducere… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

